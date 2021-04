iOS 14 raggiunge un tasso d’adozione del 90%HDblog it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 6 aprile 2021) A poco meno di 7 mesi dal lancio, iOS 14 ha raggiunto un importante traguardo per quanto riguarda il suo, il quale ora tocca quota 90%. La fotografia ci arriva dai dati forniti da Mixpanel, i quali hanno certificato il superamento di questa soglia proprio negli ultimi giorni. Secondo le rilevazioni, infatti, l’ultima versione del sistema operativo – senza fare distinzioni tra iOS e iPadOS – è presente sul 90,46% dei dispositivi attivi, mentre quelli con iOS 13 si fermano a quota 5,05%. Si tratta di un dato altamente interessante, in quanto ci permette di capire il numero di utenti che effettivamente non hanno scelto di aggiornare il proprio dispositivo. Ricordiamo infatti che tutti gli iPhone e gli iPad che eseguono iOS 13 possono essere aggiornati ad iOS 14. La terza fetta di utenti è rappresentata da coloro che utilizzano una ...