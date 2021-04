Firenze, con la sella della bici colpisce in testa un 23enne di Scandicci: fermato albanese (Di martedì 6 aprile 2021) Con il supporto per sella di una bicicletta, il 27enne di origine albanese si è accanito contro un uomo che, inerme, incassava i colpi sferrati con violenza dal giovane. E quando i carabinieri, notata la scena cruenta, si sono avvicinati per interrompere l’aggressione, l’uomo era ancora intento a sferrare ripetutamente colpi alla testa e alle braccia della povera vittima. Uno spettacolo dell’orrore che si è consumato sotto lo sguardo impietrito dei passanti in Piazza Stazione a Firenze. Firenze, aggredisce un 23enne con la sella della bici: fermato un albanese Una scena efferata, che solo l’intervento dei carabinieri ha interrotto, evitando il peggio. E che si è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 aprile 2021) Con il supporto perdi unacletta, il 27enne di originesi è accanito contro un uomo che, inerme, incassava i colpi sferrati con violenza dal giovane. E quando i carabinieri, notata la scena cruenta, si sono avvicinati per interrompere l’aggressione, l’uomo era ancora intento a sferrare ripetutamente colpi allae alle bracciapovera vittima. Uno spettacolo dell’orrore che si è consumato sotto lo sguardo impietrito dei passanti in Piazza Stazione a, aggredisce uncon launUna scena efferata, che solo l’intervento dei carabinieri ha interrotto, evitando il peggio. E che si è ...

