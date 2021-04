Fedriga chiede al governo di rivedere i parametri

(Di martedì 6 aprile 2021) «Le decisioni vanno prese insieme ai cittadini, non sopra ai cittadini. Perché la differenza tra oggi e un anno fa, dobbiamo dircelo, è che tutte le misure funzionano molto meno». Lo dice al Corriere il presidente del Friuli-Venezia Giulia, il leghista Massimiliano, che con ogni probabilità sarà eletto a breve anche presidente della Conferenza delle regioni. E che già da oraalDraghi diche stabiliscono i colori delle regioni. «Oggi non serve la decisione perfetta, serve la decisione attuabile. Altrimenti, ci laviamo la coscienza con un decreto che poi resta lettera morta». Intanto, dopo il lockdown di Pasqua, da oggi tornano arancioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, le Province autonome di Bolzano e di Trento, la Sardegna, la Sicilia, ...

Linkiesta.it

... con la mano tesa del premier a chi più nel governo - vedi Lega e Fi -a gran voce che non ... Massimilianoe Giovanni Toti.... con la mano tesa del premier a chi più nel governo - vedi Lega e Fi -a gran voce che non ... Massimilianoe Giovanni Toti. 'Io da bambina'. Scomparsa Denise Pipitone, le foto della ...Valutare, in caso di miglioramento dei dati epidemiologici, la riapertura subito dopo il 20 aprile delle attività commerciali ora chiuse: è la posizione che le regioni ribadiranno giovedì al tavolo co ...Ampia diffusione della B.1.1.7 che ha spinto Emiliano a concedere la Dad alla famiglie Ma si segnalano i pochi test: solo 1,9 milioni. Quanto il Friuli Venezia Giulia che ha un terzo della popolazione ...