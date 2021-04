Enoturismo in tempo di Covid | in Irpinia si può adottare una vite e produrre a distanza il proprio vino

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 aprile 2021) A pochi mesi dall’avvio del progetto tante richieste “Adotta una” da parte di nonni, genitori e imprenditori che hanno deciso di regalare a figli, nipoti e dipendenti un filare diirpino.unaè la gioia di vedere le diverse fasi dalla crescita del grappolo di uva fino all’imbottigliamento, e ricevere a casa, il “unaè una vera emozione per appassionati o professionisti del; acquistare il pacchetto non è solo bere o regalare una bottiglia di, ma è anche scoprire un territorio. È questo il cuore del progetto enoturistico di “adozione a” che approda in una delle zone vitivinicole più pregiate d’Italia: l’con ...