È morto il teologo Hans Küng

(Di martedì 6 aprile 2021) Èa Tubinga, in Germania, ilcattolico svizzero, conosciuto in tutto il mondo per le sue posizioni critiche verso alcuni aspetti della dottrina della Chiesa, tra cui il rifiuto del dogma dell’infallibilità del Papa.aveva

Advertising

artedipulire : Küng è stato un teologo; paragonò,sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, la Congregazione per la dottrina della… - giorgiolunelli : RT @RaiNews: Particolarmente impegnato nel dialogo tra le religioni del mondo, #HansKueng era noto internazionalmente soprattutto per le s… - GiorgioGiloso : Oggi è morto Hans Küng, un teologo che aveva letto il vangelo - olga453901841 : RT @SkyTG24: È morto Hans Kung, il teologo che contestò l'infallibilità del Papa - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: È morto Hans Kung, il teologo che contestò l'infallibilità del Papa -

Ultime Notizie dalla rete : morto teologo

Si è spento nella sua casa di Tubinga E'all'età di 93 anni Hans Kung, uno dei teologi più rinomati al mondo e fondatore della Global ...formazione della Chiesa cattolica e i libri del...Aveva 93 anni. Èilsvizzero Hans Küng. Lo studioso, noto internazionalmente soprattutto per le sue posizioni teologiche e morali spesso critiche verso la dottrina della Chiesa cattolica - rifiutava il ...È morto a Tubinga, in Germania, il teologo cattolico svizzero Hans Küng, conosciuto in tutto il mondo per le sue posizioni critiche verso alcuni aspetti ...Una grande personalità e un uomo che si è sempre battuto per i più deboli. È morto all'età di 93 anni, nella città tedesca di Tubinga, il teologo, presbitero e saggista svizzero Hans Küng. Nato a Surs ...