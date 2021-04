Covid: morti in case riposo Valle d'Aosta, 10 indagati (Di martedì 6 aprile 2021) Sono dieci le persone indagate nell'inchiesta della procura di Aosta, aperta un anno fa, sui contagi e le morti per Covid-19 avvenute in alcune case di riposo nei primi mesi del 2020. Si tratta dei responsabili delle strutture per anziani e di due sanitari, che avevano visitato un paziente che poi era deceduto. Le ipotesi di reato a vario titolo sono l'omicidio colposo plurimo e l'epidemia colposa (SPECIALE Covid). Leggi su tg24.sky (Di martedì 6 aprile 2021) Sono dieci le persone indagate nell'inchiesta della procura di, aperta un anno fa, sui contagi e leper-19 avvenute in alcunedinei primi mesi del 2020. Si tratta dei responsabili delle strutture per anziani e di due sanitari, che avevano visitato un paziente che poi era deceduto. Le ipotesi di reato a vario titolo sono l'omicidio colposo plurimo e l'epidemia colposa (SPECIALE).

