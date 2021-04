Advertising

TV7Benevento : Covid Fvg, oggi 63 contagi e 16 morti: dati 6 aprile... - fisco24_info : Covid Fvg, oggi 63 contagi e 16 morti: dati 6 aprile: Il bollettino della regione con le news sull'emergenza Corona… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: In FVG su 1.275 tamponi molecolari sono stati rilevati 51 nuovi contagi (4%). Realizzati anche 518 test rapidi e sono stati… - TgrRaiFVG : In FVG su 1.275 tamponi molecolari sono stati rilevati 51 nuovi contagi (4%). Realizzati anche 518 test rapidi e so… - il_piccolo : L'obiettivo è aumentare il numero di dosi fino a 10mila al giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fvg

Sono 63 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 6 aprile. Si registrano altri 16 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.275 tamponi ...Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività aldi un autista di ambulanze.(ANSA) - TRIESTE, 06 APR - Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 1.793 test effettuati sono state riscontrate 63 positività al Covid: 51 su 1.275 tamponi ... Lo comunica il vicegovernatore del ...I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 81 mentre quelli in altri reparti risultano essere 604. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze ...