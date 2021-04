Coronavirus, in Veneto aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: 315 (+13). Zaia: «Siamo ai livelli di marzo 2020» (Di martedì 6 aprile 2021) In Veneto sono 507 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore su 9.888 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta quindi al 5,13% I casi totali raggiungono quota 389.942 da inizio pandemia; gli attuali positivi sono 36.986, e 2.287 i ricoverati (+50). Di questi 1.972 (+37) sono ricoverati nei reparti ordinari e 315 in terapia intensiva (+13), in aumento rispetto a ieri. Il bilancio dei decessi sale 10.770 (15 nelle ultime 24 ore). Zaia: «L’età media dei pazienti s’è abbassata» «L’invito a tutti i cittadini è di non trascurare questa fase», ha detto il governatore Luca Zaia nel corso della conferenza stampa. «Bisogna essere obiettivi: abbiamo 315 persone in terapia intensiva, un numero ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) Insono 507 i nuovi positivi alregistrati nelle ultime 24 ore su 9.888 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta quindi al 5,13% I casi totali raggiungono quota 389.942 da inizio pandemia; gli attuali positivi sono 36.986, e 2.287 i ricoverati (+50). Di questi 1.972 (+37) sono ricoverati nei reparti ordinari e 315 in(+13), in aumento rispetto a ieri. Il bilancio dei decessi sale 10.770 (15 nelle ultime 24 ore).: «L’età media deis’è abbassata» «L’invito a tutti i cittadini è di non trascurare questa fase», ha detto il governatore Lucanel corso della conferenza stampa. «Bisogna essere obiettivi: abbiamo 315 persone in, un numero ...

