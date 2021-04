Conte attacca ‘la Stampa’ e gruppo Gedi | “Avete abbracciato causa Draghi”

(Di martedì 6 aprile 2021) MILANO – L’ex premier Giuseppe Conte contro il direttore del quotidiano ‘La Stampa’, Massimo Giannini, e l’intero gruppo editoriale Gedi, di proprietà della famiglia Elkann. Il neo leader del M5s, in una lunga lettera inviata al direttore della storica testata torinese, attacca infatti Giannini per il suo editoriale di Pasqua che, a detta dell’ex premier, conterrebbe “notizie false”.

Advertising

Aisha64417632 : RT @Barbara86764611: Non è certo la prima volta che la stampa attacca ingiustamente Giuseppe #Conte #Giannini - Barbara86764611 : Non è certo la prima volta che la stampa attacca ingiustamente Giuseppe #Conte #Giannini - M5SGiorgio : RT @matteoc1951: Si rrimpiange Conte - Mirandola59 : RT @matteoc1951: Si rrimpiange Conte - Alessan04138070 : RT @matteoc1951: Si rrimpiange Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Conte attacca

triestecafe.it

La lettera dialla Stampa e al Gruppo Gedi Per la prima volta da quando ha lasciato Palazzo Chigi, Giuseppedifende la sua azione di governo equella parte di stampa che negli scorsi mesi ha accolto l'arrivo di Mario Draghi come una svolta salvifica dopo l'anno e mezzo di inettitudine giallo - ...... iniziano a ricordare da vicino il caos (non) creativo delI e delII . Governi che, ... Da un lato, la Meloniil governo, e grida allo scandalo, dall'altro chiede, indignata, che ...Rinnovo Inzaghi, cifre e dettagli. Ad oggi Simone Inzaghiguadagna 2 milioni di euro a stagione più bonus, pensa di meritare un ingaggio equiparato ai top player laziali. L'intesa ...ma è possibile che Conte possa fare turnover, risparmiando Lautaro in attacco a favore di Sanchez. (la Repubblica) Da tempo si parla di Brozovic come possibile partente verso lidi più promettenti a ...