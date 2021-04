AstraZeneca, responsabile Ema: “Esiste nesso tra trombosi e vaccino” (Di martedì 6 aprile 2021) Esiste un nesso tra casi rari di trombosi e il vaccino AstraZeneca. A dichiararlo a Il Messaggero è il responsabile Vaccini dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Allo stesso tempo, però, assicura che il rapporto rischi-benefici resta “sempre a favore del vaccino”. AstraZeneca, responsabile Ema: “C’è nesso tra trombosi e AstraZeneca” “E’ sempre più difficile affermare” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 aprile 2021)untra casi rari die il. A dichiararlo a Il Messaggero è ilVaccini dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Allo stesso tempo, però, assicura che il rapporto rischi-benefici resta “sempre a favore del”.Ema: “C’ètra” “E’ sempre più difficile affermare” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

