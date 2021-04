Artrite idiopatica giovanile | bene etanercept e metotressato

(Di martedì 6 aprile 2021): la combinazione diriduce i tempi alla remissione della patologia secondo nuovi dati In pazienti con, l’impiego tempestivo di una terapia di combinazione a base diriduce i tempi alla remissione/stato inattivo di malattia in misura superiore al regime di somministrazione standard incrementale… L'articolo Corriere Nazionale.

La prevalenza della sola Fibrosi Polmonare(IPF) in Italia è di circa 15.000 pazienti. I ...Pneumologia AO Forlì "Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e la...... un anticorpo utilizzato per alleviare i sintomi di alcune malattie autoimmuni, ad esempio l'reumatoide, l'giovanile, la malattia di Crohn, la colite ulcerosa, la ...“Le interstiziopatie polmonari non sono ormai malattie rare. Complessivamente rappresentano circa il 10% dell'attività ambulatoriale di una Pneumologia non specializzata su queste malattie. Ma le comp ...CATANZARO/ E' stata sottoposta oggi, con successo, al secondo intervento di sostituzione totale dell'articolazione delle anche, una piccola paziente di appena 14 anni. L'intervento è stato effettuato ...