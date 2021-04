Ancora in pericolo i dati dei 533 milioni di profili Facebook hackerati (Di martedì 6 aprile 2021) WASHINGTON – I dati rubati da oltre mezzo milione di profili Facebook nel 2019 possono essere Ancora usati dagli hacker per compiere furti di identità o frodi varie. Lo affermano alcuni esperti e ricercatori come riportano alcuni media americani, dopo che l’azienda di cyber intelligence Hudson Rock ha svelato come gli utenti i cui account sono stati violati sono almeno oltre mezzo miliardo: 533 milioni in 106 Paesi, di cui 32 milioni negli Usa, 11 milioni nel Regno Unito e 6 milioni in India. Tra le informazioni di cui i pirati informatici sono venuti in possesso ci sono password, generalità, spostamenti, indirizzi email, relazioni personali e numeri di telefono. Tra i dati personali hackerati ci sarebbero anche quelli ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 aprile 2021) WASHINGTON – Irubati da oltre mezzo milione dinel 2019 possono essereusati dagli hacker per compiere furti di identità o frodi varie. Lo affermano alcuni esperti e ricercatori come riportano alcuni media americani, dopo che l’azienda di cyber intelligence Hudson Rock ha svelato come gli utenti i cui account sono stati violati sono almeno oltre mezzo miliardo: 533in 106 Paesi, di cui 32negli Usa, 11nel Regno Unito e 6in India. Tra le informazioni di cui i pirati informatici sono venuti in possesso ci sono password, generalità, spostamenti, indirizzi email, relazioni personali e numeri di telefono. Tra ipersonalici sarebbero anche quelli ...

_megghiii_ : RT @mrbiondo: non ho ancora capito se tu sei una cosa bella o sei un pericolo - Fedex546 : RT @andreasso1951: Ancora in pericolo i dati dei 533 milioni di profili Facebook hackerati - Mondo - ANSA- Ecco perché non ho mai voluto ap… - sickboy982 : Adesso anche le bombe alla #cannabis, e c’è chi ancora dice che non uccide. Per fortuna #Gasparri ci protegge da qu… - Adriano48R : RT @andreasso1951: Ancora in pericolo i dati dei 533 milioni di profili Facebook hackerati - Mondo - ANSA- Ecco perché non ho mai voluto ap… - geokawa : RT @andreasso1951: Ancora in pericolo i dati dei 533 milioni di profili Facebook hackerati - Mondo - ANSA- Ecco perché non ho mai voluto ap… -