Sky e i 10 miliardi spesi per la Serie A: cosa succede ora (Di lunedì 5 aprile 2021) Un investimento da quasi 10 miliardi in 18 anni. Il 31 luglio 2003 nasceva ufficialmente Sky Italia, società nata dalla fusione delle due pay-tv all’epoca attive in Italia, Tele+ e Stream. Al centro, già prima della fusione, delle due offerte c’era la Serie A: una novità nata negli anni ’90, quella del calcio a pagamento, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 aprile 2021) Un investimento da quasi 10in 18 anni. Il 31 luglio 2003 nasceva ufficialmente Sky Italia, società nata dalla fusione delle due pay-tv all’epoca attive in Italia, Tele+ e Stream. Al centro, già prima della fusione, delle due offerte c’era laA: una novità nata negli anni ’90, quella del calcio a pagamento, L'articolo

Advertising

SkyTG24 : L'accordo che potrebbe portare nelle casse statali fino a 350 miliardi l'anno ?? - sportli26181512 : #Media #Notizie Sky e i 10 miliardi spesi per la Serie A: cosa succede ora: Un investimento da quasi 10 miliardi in… - dragonerossoen1 : RT @CalcioFinanza: Sky, 10 miliardi spesi per la Serie A dal 2003: cosa può succedere ora, tra abbonati e diritti tv - Lore2261984 : RT @CalcioFinanza: Sky, 10 miliardi spesi per la Serie A dal 2003: cosa può succedere ora, tra abbonati e diritti tv - CalcioFinanza : Sky, 10 miliardi spesi per la Serie A dal 2003: cosa può succedere ora, tra abbonati e diritti tv… -