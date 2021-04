“Patrick Zaki è in uno stato psicologico pessimo, sta molto male” (Di lunedì 5 aprile 2021) C’è grande attesa per l’esito dell’udienza sul rinnovo della custodia cautelare nei confronti di Patrick Zaki, lo studente egiziano che studia all’Università di Bologna in carcere dal 7 febbraio del 2020 e detenuto nella struttura penitenziaria di Tora. Gli avvocati del giovane hanno chiesto la sostituzione dei giudici incaricati di decidere il destino della detenzione di Zaki, ma il verdetto su questa richiesta non si avrà prima di domani (o, addirittura, di mercoledì). Nel frattempo a preoccupare sono le condizioni del giovane, raccontate dalle parole di uno dei due avvocati. Patrick Zaki, l’attesa per l’esito della nuova udienza per la custodia cautelare Contattato dall’Ansa, Hoda Nasrallah – uno dei due legali che rappresentano Patrick Zaki – ha sottolineato come ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) C’è grande attesa per l’esito dell’udienza sul rinnovo della custodia cautelare nei confronti di, lo studente egiziano che studia all’Università di Bologna in carcere dal 7 febbraio del 2020 e detenuto nella struttura penitenziaria di Tora. Gli avvocati del giovane hanno chiesto la sostituzione dei giudici incaricati di decidere il destino della detenzione di, ma il verdetto su questa richiesta non si avrà prima di domani (o, addirittura, di mercoledì). Nel frattempo a preoccupare sono le condizioni del giovane, raccontate dalle parole di uno dei due avvocati., l’attesa per l’esito della nuova udienza per la custodia cautelare Contattato dall’Ansa, Hoda Nasrallah – uno dei due legali che rappresentano– ha sottolineato come ...

