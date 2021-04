Panchina Napoli, De Laurentiis ha deciso: “Gattuso via a fine stagione” (Di lunedì 5 aprile 2021) Gattuso, con molta probabilità, dirà addio al Napoli al termine della stagione: De Laurentiis ha già pronte due alternative per sostituirlo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 aprile 2021), con molta probabilità, dirà addio alal termine della: Deha già pronte due alternative per sostituirlo

mirkocalemme : #DeLaurentiis in questi giorni (e sappiamo quante altre volte potrebbe cambiare idea) ha messo #Galtier in cima all… - GIGGIONAPOLI : Un sincero pentimento c vuole , Mr. President ! Tenga gattuso , è unico ! - Diego31883 : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Milone: 'Arthur, McKennie e Dybala in panchina contro il Napoli, Pirlo? Se la Juve perde mercoledì...' http… -

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Napoli Diretta/ Cosenza Cremonese (risultato finale 0 - 1): colpaccio dei grigiorossi! ...deviazione di Idda che concede il corner al centrocampista cresciuto nelle giovanili del Napoli. ... Che brivido per la retroguardia dei grigiorossi, dalla panchina il tecnico Pecchia fulmina con lo ...

Juventus, Tacconi: 'Contro il Napoli prevedo una catastrofe bianconera' ...accettare la panchina della Juventus, rischio talmente grosso che adesso ne paga le conseguenze lui. Da giocatore o allenatore è tutto diverso. Le punizioni di Mertens? Molto belle. Lui nel Napoli è ...

Panchina Napoli, il solito prezioso contributo Il Napoli Online Juve-Napoli, tre azzurri in diffida rischiano di saltare la Sampdoria Tre giocatori del Napoli rischiano di saltare la gara di domenica contro ... campo dal primo minuto proprio dalla gara contro i bianconeri. Per Mario Rui possibile panchina, con il ritorno di Hysaj a ...

L’ex calciatore: «Pirlo? Pensavo sarebbe stato esonero dalla Juventus» ... NAPOLI – «Il Napoli ora sta andando bene, molto meglio della Juventus. Con il suo Presidente non c’è mai niente di sicuro, dipende molto dal progetto tecnico che si vuole mettere in pratica. Sulla ...

