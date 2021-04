Odegaard triste alla prospettiva di dover lasciare il Real | ipotesi Premier per il suo futuro ma occhio all' Inter

(Di lunedì 5 aprile 2021) In estate il talento norvegese lascerà ancora una volta il: il punto sulle possibili destinazioni per il suo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Odegaard triste

TUTTO mercato WEB

Archiviato il pareggio per 0-0 nellatrasferta di Pamplona , il Real Madrid riparte dalla Supercoppa . Il format sarà lo stesso ... Vinicius, Valverde,, Asensio, Jovic, Militão, chi di ...Archiviato il pareggio per 0-0 nellatrasferta di Pamplona , il Real Madrid riparte dalla Supercoppa . Il format sarà lo stesso ... Vinicius, Valverde,, Asensio, Jovic, Militão, chi di ...Futuro ancora una volta lontano dal Real Madrid per Martin Ødegaard? Con molta probabilità sì. Il giovane talento norvegese di proprietà dei Blancos ma attualmente in prestito all'Arsenal nella ...