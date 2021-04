Non solo lo scudetto: ecco chi in questo finale si gioca la conferma (Di lunedì 5 aprile 2021) Uno scudetto da vincere (insieme), una conferma da strappare (per alcuni): il finale di campionato dell'Inter vale doppio e riguarda anche chi non è ancora certo di proseguire con questa maglia. Il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 aprile 2021) Unoda vincere (insieme), unada strappare (per alcuni): ildi campionato dell'Inter vale doppio e riguarda anche chi non è ancora certo di proseguire con questa maglia. Il ...

Advertising

trash_italiano : Il discorso “non è che finisce qui, il percorso vero inizia fuori, tanto tutti verranno eliminati prima o poi, amic… - CarloCalenda : Roma non ha solo bisogno di un programma serio ma anche di mandare a casa una classe dirigente locale, trasversale… - angelomangiante : Una sconfitta che non sposta di un centimetro l'orizzonte. Ne vincerà tante di finali. A Miami il solco già traccia… - HakulinenMaria : @CarloCalenda @RadioCapital_fm Mi meraviglio solo che nessuno del governo 5Stelle abbia preso delle misure pratiche… - aanastasiaa28 : RT @mrtntmssn: H: louis tu mi ami? L: si harry e mi dispiace H: perché ti dispiace? L: perché amandoti ti condanno a fatiche che non dovre… -