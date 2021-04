MotoGp Doha | i top e flop della seconda gara dell' anno

Advertising

SkySportMotoGP : ?? EL DIABLO TRIONFA A DOHA?? ?? Primo podio di Martìn, Petronas lontane I risultati ? - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Doha: che carenate in Qatar tra Miller e Mir! VIDEO #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori #DohaGP - SkySportMotoGP : Moto3, GP Doha: Alcoba-McPhee, calci e spintoni dopo la caduta #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #DohaGP - corsedimoto : MOTOGP - Danilo #Petrucci deluso dopo il GP di #Doha. Dai problemi di accelerazione al surriscaldamento delle gomme… - MissisJekyll : La gara che entrerà nella storia #Moto3 #pedroacosta -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Doha

Nel Gran Premio di, il secondo in calendario per il Mondiale di, 'El Diablo' vince una gara storica, caratterizzata da un equilibrio eccezionale: dal primo al quindicesimo posto di Miguel ...Un altro weekend complicato per il team Petronas. Rossi, dopo aver chiuso 12° nel primo GP del Qatar, questa volta ha tagliato il traguardo 16° nel secondo appuntamento svolto sul circuito di Losail. '...Fabio Quartararo, Johann Zarco e Jorge Martin hanno avuto degli ottimi motivi per festeggiare il secondo GP della stagione 2021 ...Il secondo round del campionato ha sorrisi ad alcuni protagonisti, mentre è stato decisamente più amaro per altri ...