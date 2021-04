LIVE – Pordenone-Entella 3-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 aprile 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della trentaduesima giornata di. Si gioca alle 12:30 di lunedì e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in una fase cruciale della stagione per la lotta salvezza. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme. AGGIORNA LA3-0 FINISCE QUI. 3-0 92? – TRIS. Ripartenza di Butic che firma il suo secondo gol stagionale 82? – Corner, Chiosa non riesce a trovare la deviazione vincente a pochi passi da Perisan 77? – Ciurria trova un gran gol dopo aver superato Borra con un ...