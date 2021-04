Isola, due nuove naufraghe sbarcano in Honduras: il malumore di Braida (Di martedì 6 aprile 2021) Due nuove naufraghe sbarcano in Honduras e si aggiungono al gruppo. Si tratta di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti Non solo le smorfie di Elisa Isoardi ai nuovi naufraghi la scorsa settimana quando in Palapa hanno fatto il loro ingresso Ubaldo, Fariba e Brando. Anche ieri sera durante il settimo appuntamento con L’Isola dei Famosi con l’arrivo delle due nuove naufraghe Isolde Kostner e Beatrice Marchetti l’entusiasmo non era di certo alle stelle. Non è certo una questione di simpatia piuttosto la paura che il programma si allunghi e la fame aumenti. Così dopo che le due nuove naufraghe sono state presentate e accolte in Palapa il comico Braida ha fatto una battuta alludendo al suo compleanno e al fatto che avrebbe ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021) Dueine si aggiungono al gruppo. Si tratta di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti Non solo le smorfie di Elisa Isoardi ai nuovi naufraghi la scorsa settimana quando in Palapa hanno fatto il loro ingresso Ubaldo, Fariba e Brando. Anche ieri sera durante il settimo appuntamento con L’dei Famosi con l’arrivo delle dueIsolde Kostner e Beatrice Marchetti l’entusiasmo non era di certo alle stelle. Non è certo una questione di simpatia piuttosto la paura che il programma si allunghi e la fame aumenti. Così dopo che le duesono state presentate e accolte in Palapa il comicoha fatto una battuta alludendo al suo compleanno e al fatto che avrebbe ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Nella puntata di stasera i naufraghi accoglieranno in Palapa due nuove concorrenti: la campionessa olimpionica Isol… - simone_paciello : Le persone umili e intelligenti sanno capire dove hanno sbagliato e chiedere scusa. Ma le discussioni si fanno in d… - king_del_trash : Drusilla e Cerioli sono due dei miei preferiti, non leccano, non lottano per la telecamera, non cercano la clip. So… - alexiuss11 : RT @Dafne_Ross: Veramente non ci fosse Tommaso non esisterebbero opinionisti all'isola, le altre due distratte e addormentate #isola #tomma… - Roberta98923985 : RT @uber_bingo: DAJE CAZZO Elisa lanciava il sasso e nascondeva la mano, in puntata si mascherava dietro un buonismo noioso e spudorato.… -