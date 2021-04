Incendio in reparto colata A.Mittal Taranto, nessun ferito (Di lunedì 5 aprile 2021) Un Incendio è divampato nella colata continua 2 di Acciaieria 2 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto senza provocare feriti tra gli operai presenti sulla linea. E' accaduto questa mattina, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) Unè divampato nellacontinua 2 di Acciaieria 2 dello stabilimento Arcelordisenza provocare feriti tra gli operai presenti sulla linea. E' accaduto questa mattina, ...

Ultime Notizie dalla rete : Incendio reparto Taranto, incendio in un reparto dell'ex Ilva: nessun ferito Prima il fuoco divampato nella colata continua 2 di Acciaieria 2 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto. Solo per un caso in quel momento alle 7.30 del mattino nessuno operaio al lavoro è ...

Incendio in reparto colata A.Mittal Taranto, nessun ferito Per Arcelor Mittal Italia l'incendio non ha provocato "alcuna interruzione del ciclo produttivo, né danni al personale e agli operatori degli impianti si sono verificati oggi. Gli addetti e il ...

Incendio in reparto colata A.Mittal Taranto, nessun ferito - Cronaca Agenzia ANSA Incendio in reparto colata A.Mittal Taranto, nessun ferito (ANSA) - BARI, 05 APR - Un incendio è divampato nella colata continua 2 di Acciaieria 2 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto senza provocare feriti tra gli operai presenti sulla linea. E' ...

ArcelorMittal, esplosione e incendio: "Tragedia sfiorata" E' successo questa mattina nello stabilimento ex Ilva a Taranto, la denuncia dell'Usb: "Salvi per miracolo tutti gli operatori presenti" Un'esplosione e un incendio si sono verificati questa mattina ...

