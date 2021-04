Formazioni ufficiali Pisa-Lecce | Serie B 2020-2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ilvuole continuare la sua corsa verso la promozione inA e alle 15 di oggi, lunedì 5 aprile, fa visita alnel match valevole per la 32^ giornata diB. Di fronte una squadra toscana che ha già raggiunto la salvezza e proverà a dare un senso a questo finale di stagione, magari rilanciandosi in chiave playoff. Di seguito le sceltedei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.