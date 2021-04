È Morta Fraintesa | la Travel Blogger Francesca Barbieri di 38 Anni

(Di lunedì 5 aprile 2021) Si chiamava, ma tutti la conoscevano come. Con questo pseudonimo scriveva articoli di viaggio sul web e non aveva mai smesso di farlo, nonostante avesse un cancro ...

Advertising

LaStampa : E’ morta la travel blogger Fraintesa. Aveva raccontato la sua lotta al tumore senza mai perdere il sorriso - repubblica : E' morta a 38 anni la travel blogger Fraintesa: raccontava la sua battaglia contro il cancro senza perdere il sorri… - LaCamyG : RT @MiTomorrow: L’iniziativa degli amici e del compagno di Fraintesa, la travel blogger morta lo scorso 2 aprile ? #lombardia #fondi #spec… - MiTomorrow : L’iniziativa degli amici e del compagno di Fraintesa, la travel blogger morta lo scorso 2 aprile ? #lombardia… - RedazioneLaNews : #Milano L'ultimo regalo di Francesca, la donna che si sentiva libera anche contro il cancro -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Fraintesa

Ed è vero, senza dubbio, nel caso di, Francesca Barbieri, la travel bloggera soli 38 anni per un tumore. I suoi amici, chi le ha voluto bene, il suo compagno Andrea hanno creato una ...Durante la mattinata di ieri, a Milano, è, la travel blogger che aveva raccontato sui social le avventure in giro per il mondo e la sua battaglia contro il tumore al seno . ...«Si sentì spesso frainteso, sia come uomo che come scrittore. Pensava che il ritratto di misogino machiavellico che ne aveva fatto Claire Bloom nel suo memoir fosse a dir poco esagerato; temeva che ...A dare la triste notizia è stata proprio l'emittente radiofonica per cui lavorava da oltre 30 anni. Leggi anche > Fraintesa, morta la travel blogger Francesca Barbieri. Aveva raccontato la lotta ...