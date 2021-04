Ciclismo | Scheldeprijs 2021 | Elia Viviani conferma la sua presenza | sarà al via della corsa belga

(Di lunedì 5 aprile 2021) Buone notizie per gli appassionati diitaliani e per, che sui social hato la propriaal via. La classicaadatta ai velocisti, in programma mercoledì 7 aprile,l’ultimo impegno per il 32enneCofidis in questa prima parte di stagione. “Le botte migliorano – ha scritto, riferendosi alla cadutasettimana alla ‘Attraverso le Fiandre’ – Ci provo e corro, poi avrò il tempo di prepararmi al meglio per il Giro d’Italia.” IL VIDEOCADUTA DIProprio laRosail focus ...

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo #Scheldeprijs Elia #Viviani conferma la sua presenza - Gazzetta_it : .@eliaviviani stringe i denti: “Sarò alla Scheldeprijs” - sportface2016 : #Ciclismo , infortunio #EliaViviani : 'Non riesco a sprintare. Domenica non ci sarò, tento il recupero per… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Scheldeprijs

La Gazzetta dello Sport

Lasarà l'ultima gara di questa prima parte di stagione per Viviani, che poi farà un ... Leggi i commenti: tutte le notizie 5 aprile - 15:48Dunque domenica salto e tenterò di recupere perdi mercoledì in Belgio. Deciderò ... Leggi i commenti: tutte le notizie 2 aprile 2021Buone notizie per gli appassionati di ciclismo italiani e per Elia Viviani, che sui social ha confermato la propria presenza al via della Scheldeprijs 2021. La classica belga adatta ai velocisti, in ...Elia Viviani parteciperà alla 109esima edizione della Scheldeprijs, classica per velocisti da Terneuzen a Schoten (194 km) in Belgio. Il ciclista della Cofidis, reduce da una brutta caduta alla ‘Attra ...