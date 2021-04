Uomini e Donne, Anna Tedesco stronca Ida Platano: “Non ne potevo più di lei, me la sono sorbita per 3 anni” (Di domenica 4 aprile 2021) Anna Tedesco dà della vanitosa a Ida Platano Recentemente due ex protagoniste del Trono over di Uomini e Donne sono tornati a parlare del dating show di Maria De Filippi che le ha rese popolari. Ci stiamo riferendo d Anna Tedesco e Veronica Ursida, recentemente tornata in studio per fare delle precisazioni. Le due Donne si sono soffermate su alcune dame in particolare del parterre senior. Ad un quesito che le ha posto Fralof, intervistatore seriale dei volti del programma di Canale 5, che ha domandato alla Tedesco quale fosse la più vanitosa in trasmissione. A quel punto la diretta interessata ha risposto così: “Ida Platano, me la sono sorbita tre ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 4 aprile 2021)dà della vanitosa a IdaRecentemente due ex protagoniste del Trono over ditornati a parlare del dating show di Maria De Filippi che le ha rese popolari. Ci stiamo riferendo de Veronica Ursida, recentemente tornata in studio per fare delle precisazioni. Le duesisoffermate su alcune dame in particolare del parterre senior. Ad un quesito che le ha posto Fralof, intervistatore seriale dei volti del programma di Canale 5, che ha domandato allaquale fosse la più vanitosa in trasmissione. A quel punto la diretta interessata ha risposto così: “Ida, me latre ...

Advertising

guerini_lorenzo : All'inaugurazione dell'#hub vaccinale di Varese. Un impegno ampio quello della #Difesa testimoniato dal lavoro degl… - ValeNappi : Muoiono più donne sul lavoro che per mano di uomini ma ehi, chissenefrega? L'importante è fare sentire in colpa gli uomini. #femminismo - mariannamadia : Buona Pasqua a tutte e tutti. Per i credenti, e non credenti, sono state le donne, anche oggi, a perseverare quando… - YorasMF : RT @SM_Difesa: Auguri per una serena #Pasqua a tutti gli italiani Anche per le festività pasquali oltre 15.000 uomini e donne delle #Forze… - SplendorSolis00 : RT @catenaaurea66: @SplendorSolis00 Ma com'è che queste donne tanto oppresse esercitavano del tutto alla pari con gli uomini una carriera i… -