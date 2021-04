Tommaso Zorzi debutta con il suo nuovo format Punto Z | ecco tutti gli spoiler

(Di domenica 4 aprile 2021) Sabato 3 aprile 2021 è andato in onda unappuntamento con Verissimo e tra gli ospiti ci sono stati anche, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, i tre opinionisti di questa edizione dell’isola dei famosi. Specie il primo ha fatto una confessione che ha riempito di gioia il cuore di molti fan. Nello specifico, ha rivelato che presto andrà in onda il suo. Ebbene sì,sta riuscendo, pian piano, a coronare uno dei suoi più grandi sogni, ovvero, quello di gestire un programma tutto suo. La trasmissione con la quale debutterà come conduttore si chiamaZ. Vediamoi dettagli e glia riguardo. I dettagli delprogramma di...

Parole arrivate dopo quelle di elogio per, opinionista fortemente voluto da Ilary che ben si sta comportando. Ti potrebbe interessare: 'Vi denuncio!'. Isola dei Famosi 2021 senza pace, ...A Verissimo, Elettra Lamborghini ehanno parlato per la prima volta sulla loro lite. Vediamo insieme cosa hanno detto.ed Elettra Lamborghini sono stati ospiti di Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo. ...La bellissima amicizia tra Giulia Salemi e Dayane Mello. Se per il momento con Tommaso Zorzi i rapporti non sono bellissimi, invece l’amicizia tra Giulia Salemi e Dayane Mello continua nel migliore de ...Silvia Toffanin anche quest’oggi è riuscita a calamitare la totale attenzione del pubblico grazie alla straordinaria partecipazione al programma di Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. E la lontananza ...