Roma | Mkhitaryan out con l’Ajax | Smalling tenta il recupero

(Di domenica 4 aprile 2021) Oggi si valuteranno le condizioni di Henrikhin vista dell’impegno dellain Europa League controSecondo quanto riferito da Il Tempo, oggi si valuteranno le condizioni di Henrikhin vista dell’impegno dellain Europa League contro. Una sua convocazione viene definita poco probabile. Resta in dubbio anche Chris, out contro il Sassuolo e al momento destinato ad un’esclusione anche giovedì sera. Leggi su Calcionews24.com

Oggi si valuteranno le condizioni di Henrikhin vista dell'impegno dellain Europa League contro ...... chiude Pau Lopez 1' Partiti Ladeve assolutamente reagire dopo l'ultima sconfitta, pesante, ... Oltre agli squalificati Ibanez e Villar, danno forfaite Kumbulla, con l'albanese che ne ...Fonseca deve fare a meno di Ibanez, Kumbulla, Villar e Mkhitaryan mentre De Zerbi non può utilizzare ... Bisogna anche dire che il Sassuolo prova ad attirare la Roma in pressione, in modo da allungare ...La Roma non approfitta del Sassuolo decimato da infortuni e Covid ... Oltre agli squalificati Ibanez e Villar, danno forfait Mkhitaryan e Kumbulla, con l’albanese che ne avrà almeno per un altro mese.