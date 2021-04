Rolando Thoeni: addio allo sciatore azzurro, com’è morto l’ex atleta (Di domenica 4 aprile 2021) Lutto nel mondo dello sport italiano, non ce l’ha fatta . Rolando ThoeniUn grave lutto nel mondo dello sci e dello sport italiano in generale: si è spento all’età di 71 anni Rolando Thoeni, cugino di Gustav, icona di questo sport e bronzo olimpico nel 1972 a Sapporo. Aveva anche conquistato un bronzo mondiale ed era uno dei protagonisti dello sci negli anni Settanta a livello internazionale. Ti potrebbe interessare anche —> Sangiovanni Amici 20: chi è il cantante, età, vero nome e fidanzata La causa della morte dell’ex sciatore italiano sarebbe legata a un malore avuto a pochi giorni da una operazione all’anca. La notizia del suo decesso è stata confermata anche dalla Fisi. Non ci sarebbe alcun legame con il Coronavirus. Nei prossimi giorni l’ultimo saluto ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 aprile 2021) Lutto nel mondo dello sport italiano, non ce l’ha fatta .Un grave lutto nel mondo dello sci e dello sport italiano in generale: si è spento all’età di 71 anni, cugino di Gustav, icona di questo sport e bronzo olimpico nel 1972 a Sapporo. Aveva anche conquistato un bronzo mondiale ed era uno dei protagonisti dello sci negli anni Settanta a livello internazionale. Ti potrebbe interessare anche —> Sangiovanni Amici 20: chi è il cantante, età, vero nome e fidanzata La causa della morte delitaliano sarebbe legata a un malore avuto a pochi giorni da una operazione all’anca. La notizia del suo decesso è stata confermata anche dalla Fisi. Non ci sarebbe alcun legame con il Coronavirus. Nei prossimi giorni l’ultimo saluto ...

Vyper692 : @SkyTG24 Serse Rolando Thoeni Fiorellino - ginugiola : RT @LSpallino: Ci lascia Rolando Thoeni, persona grande e generosa. Chi ama la sua Solda non lo dimenticherà. - LSpallino : Ci lascia Rolando Thoeni, persona grande e generosa. Chi ama la sua Solda non lo dimenticherà. - Fantaski_it : Se ne è andato Rolando Thoeni, grande ex della valanga azzurra #fisalpine -