Pasqua, il vigile-sceriffo di Arezzo ci ripensa: “Nessun controllo sul cibo d’asporto” (Di domenica 4 aprile 2021) Arezzo, 4 apr – Aldo Poponcini, il comandante della Polizia municipale di Arezzo che per Pasqua e Pasquetta minacciava di controllare addirittura le quantità di cibo da asporto vendute dai ristoranti per calcolare il numero di invitati, adesso ci ripensa. Arezzo, il “regno del Terrore” sul cibo da asporto Avevano fatto discutere le dichiarazioni da regno del Terrore di Aldo Poponcini, comandante della Polizia municipale di Arezzo, che per la Pasqua preparava il pugno di ferro persino sul cibo d’asporto: “I miei agenti andranno a controllare le quantità dei prodotti da asporto: se c’è cibo per quindici o venti persone, è chiaro che sia destinato a un pranzo o a una cena di familiari e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 aprile 2021), 4 apr – Aldo Poponcini, il comandante della Polizia municipale diche pere Pasquetta minacciava di controllare addirittura le quantità dida asporto vendute dai ristoranti per calcolare il numero di invitati, adesso ci, il “regno del Terrore” sulda asporto Avevano fatto discutere le dichiarazioni da regno del Terrore di Aldo Poponcini, comandante della Polizia municipale di, che per lapreparava il pugno di ferro persino sul: “I miei agenti andranno a controllare le quantità dei prodotti da asporto: se c’èper quindici o venti persone, è chiaro che sia destinato a un pranzo o a una cena di familiari e ...

