Pasqua e Pasquetta 2021: cosa si può fare e non fare in zona rossa

cosa si può fare oggi, 4 aprile, giorno di Pasqua 2021 e domani, 5 aprile, giorno di Pasquetta mentre tutta l'Italia è in zona rossa? Le regole sugli spostamenti dicono che fino al 6 aprile 2021 in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un'altra Regione o Provincia autonoma); il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle "seconde case" ubicate dentro e fuori regione;

