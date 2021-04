MotoGp. A Losail è sempre Yamaha, Quartararo mette in fila Zarco e Martin (Di domenica 4 aprile 2021) Ducati Pramac superate negli ultimi giri dopo una gara al comando. Vinales, penalizzato da una brutta partenza, è quinto. Bagnaia rimonta ma commette un errore e deve accontentarsi del sesto posto Leggi su rainews (Di domenica 4 aprile 2021) Ducati Pramac superate negli ultimi giri dopo una gara al comando. Vinales, penalizzato da una brutta partenza, è quinto. Bagnaia rimonta ma comun errore e deve accontentarsi del sesto posto

