Moto3 GP Doha | Andrea Migno lancia l' appello | ' Serve la Superpole!'

(Di domenica 4 aprile 2021) E' stata una domenica tutto sommato positiva per, che ha chiuso la gara al quarto posto in volata alle spalle di Niccolò Antonelli. Il pilota del team Snipers, tuttavia, nel post gara si ...

Advertising

SkySportMotoGP : Moto3, GP Doha: Alcoba-McPhee, calci e spintoni dopo la caduta #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #DohaGP - zazoomblog : Gara Moto3 GP Doha: storica vittoria per Pedro Acosta - #Moto3 #Doha: #storica #vittoria - ilcirotano : Chi è Pedro Acosta, il 16enne che ha trionfato in Moto3 a Doha - - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Chi è Pedro Acosta, il 16enne che ha vinto la gara della Moto3 nel GP di Doha) è stat… - Gazzetta_it : Chi è Pedro #Acosta, il 16enne che ha vinto la gara della #Moto3 nel GP di Doha -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Doha

L'ordine d 'arrivo del GP didiAndare a podio nella prima gara diin carriera non è facile. Vincere alla seconda nel Motomondiale ancora meno. A maggior ragione se sei costretto a partire dalla pit lane per una penalità - condivisa con altri sei piloti per ...Pedro Acosta. Ecco il nome e cognome nuovi che la Spagna stava cercando. Impressionante l'impresa compiuta dal giovane pilota di Murcia classe 2004 e già vincitore della Red Bull Rookies Cup.Acosta vince a 16 anni la seconda gara del mondiale di moto3 a Doha in Qatar partendo fuori griglia. Ecco la classifica finale di arrivo ...