Moggi: «Festino Juve? In qualsiasi casa ci sono più di 7-8 persone»

Luciano Moggi dice la sua sulla festa in casa di McKennie a cui hanno preso parte anche Dybala e Arthur: le parole dell'ex dg bianconero Luciano Moggi è intervenuto parlando sulla vicenda extracalcistica in merito a McKennie, Dybala e Arthur. Le dichiarazioni dell'ex Dg della Juventus alla trasmissione Tutti Convocati. «Se voi andate oggi in qualsiasi casa troverete sicuramente più gente di 7-8 persone. E' venuta fuori una cosa eclatante perché erano calciatori della Juventus a cena. Io non li avrei messi fuori rosa. Li avrei multati, ma li avrei messi in campo».

