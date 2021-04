«Lukaku per una notte fu della Juventus»: il retroscena di mercato (Di domenica 4 aprile 2021) Sandro Sabatini rivela un retroscena di mercato legato a Paulo Dybala e Romelu Lukaku: ecco le dichiarazioni del giornalista Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha svelato un retroscena su Lukaku e Dybala alla trasmissione Pressing. Le sue parole. «Lukaku per una notte fu della Juventus, i bianconeri avevano definito lo scambio con Dybala. Poi l’argentino non ha trovato l’accordo sull’ingaggio con il Manchester United: lì è stata brava l’Inter a ritornare sotto e a portare Lukaku a Milano». CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Sandro Sabatini rivela undilegato a Paulo Dybala e Romelu: ecco le dichiarazioni del giornalista Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha svelato unsue Dybala alla trasmissione Pressing. Le sue parole. «per unafu, i bianconeri avevano definito lo scambio con Dybala. Poi l’argentino non ha trovato l’accordo sull’ingaggio con il Manchester United: lì è stata brava l’Inter a ritornare sotto e a portarea Milano». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

