LIVE Moto3, GP Doha in DIRETTA: Migno insegue il podio, Binder e Salac si alternano al comando (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO2 -8 Acosta, Fenati e Nepa sono ad un passo da raggiungere il gruppo di testa! -8 Che mossa di Alcoba! Lo spagnolo passa al comando in T1 con una bellissima mossa all’esterno, mentre McPhee perde quattro posizioni per un errore nella prima staccata. Sasaki sale secondo alle spalle del rookie of the year 2020. -9 ATTENZIONEEE! Masià si tocca con Toba sul lungo rettilineo di Losail! Per il secondo giro consecutivo i due sono ai ferri corti. -10 La classifica aggiornata: 1 40 D. Binder 18:24.393 2 12 F. Salac +0.067 3 2 G. RODRIGO +0.223 4 27 K. TOBA +0.405 5 16 A. ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LADELLA MOTO2 -8 Acosta, Fenati e Nepa sono ad un passo da raggiungere il gruppo di testa! -8 Che mossa di Alcoba! Lo spagnolo passa alin T1 con una bellissima mossa all’esterno, mentre McPhee perde quattro posizioni per un errore nella prima staccata. Sasaki sale secondo alle spalle del rookie of the year 2020. -9 ATTENZIONEEE! Masià si tocca con Toba sul lungo rettilineo di Losail! Per il secondo giro consecutivo i due sono ai ferri corti. -10 La classifica aggiornata: 1 40 D.18:24.393 2 12 F.+0.067 3 2 G. RODRIGO +0.223 4 27 K. TOBA +0.405 5 16 A. ...

