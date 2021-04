Le previsioni meteo di lunedì 5 aprile

Leggi su newsmondo

(Di domenica 4 aprile 2021) – Al Nord cielo in prevalenza sereno al mattino, peggiora nel corso della giornata. Nuvole e schiarite al Centro, instabile al Sud. – Giornata prevalentemente nuvolosa sull’Italia con isolati piovaschi dal pomeriggio. Nord – Cielo in prevalenza sereno al mattino, peggiora nel corso della giornata Inizio di giornata all’insegna del bel tempo ma con le condizioni in peggioramento dal pomeriggio con possibili rovesci sui rilievi. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno nella prima parte della giornata, peggiora dal pomeriggio Anche al Centro cielo in prevalenza sereno al mattino, peggiora dal pomeriggio con addensamenti sparsi e possibili rovesci che interesseranno in particolar modo la Toscana. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che ...