Giro delle Fiandre 2021 | vince Asgreen

(Di domenica 4 aprile 2021) Va al danese Kasperl’edizione del. Il corridore della Deceuninck-Quick Step batte in volata l’olandese Van der Poel, al quale segue Greg Van Avermaet. Male gli italiani, con Trentin ritirato a causa di una foratura e Bettoli giunto al traguardo con un considerevole ritardo.: cosa è successo? Dopo aver sfiorato la vittoria nel 2019, questa volta Ksdperconquista per la prima volta in carriera una grande classifica, ventiquattro anni dopo il suo connazionale Ralf Sorensen. Nulla da fare, invece, per il campione uscente Van der Poel, battuto nei metri finali. La classica inizia con un gruppetto di 7 fuggitivi: Bissenger, Wallayas, Norsgaaard, ...