Domenica In va in onda anche a Pasqua: ecco tutti gli ospiti di oggi 4 aprile 2021 (Di domenica 4 aprile 2021) Anticipazioni Domenica In puntata di Pasqua, 4 aprile 2021. Torna l’appuntamento della Domenica pomeriggio con il salotto di Mara Venier a partire dalle 14.00. Leggi anche: Scopri tutte le anticipazioni sui programmi stasera in tv Anticipazioni Domenica In puntata del 4 aprile 2021: chi sono gli ospiti in studio Tanti i temi e gli ospiti, in studio e in collegamento, della puntata di ‘Domenica In’, in onda oggi, Domenica 4 aprile su Rai1 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, condotta da Mara Venier. In apertura interverrà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per parlare della campagna di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 aprile 2021) AnticipazioniIn puntata di, 4. Torna l’appuntamento dellapomeriggio con il salotto di Mara Venier a partire dalle 14.00. Leggi: Scopri tutte le anticipazioni sui programmi stasera in tv AnticipazioniIn puntata del 4: chi sono gliin studio Tanti i temi e gli, in studio e in collegamento, della puntata di ‘In’, insu Rai1 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, condotta da Mara Venier. In apertura interverrà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per parlare della campagna di ...

Advertising

giannettimarco : RT @raicinque: Il documentario della 6a stagione di “Wild Italy” dal titolo “Gravina, il Gran Canyon nel Mediterraneo” è in onda in PrimaTV… - CorriereCitta : Domenica In va in onda anche a #Pasqua: ecco tutti gli ospiti di oggi 4 aprile 2021 #domenicain #DomenicaIn - raicinque : Il documentario della 6a stagione di “Wild Italy” dal titolo “Gravina, il Gran Canyon nel Mediterraneo” è in onda i… - CriPegoraro : Domenica 4 aprile, alle ore 10, su Tef Channel, canale 12, con repliche Lunedì ore 14, Mercoledi ore 20.30, Venerdi… - SMSNEWSOFFICIAL : Domenica 4 aprile in prima serata e prima tv su Canale 5 va in onda “Zoo – Un amico da salvare” -