Caso Denise Pipitone: “Olesya non è figlia di una famiglia russa, Dna lo esclude” (Di domenica 4 aprile 2021) Il Caso di Denise Pipitone resterebbe ancora tutto aperto e la speranza che possa essere proprio la giovane ragazza russa in cerca della sua mamma naturale, Olesya Rostova, resta accesa, in attesa dell’esito del gruppo sanguigno che potrebbe essere svelato proprio in queste ore. Caso Denise Pipitone ed il giallo di Olesya Nella puntata di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 4 aprile 2021) Ildiresterebbe ancora tutto aperto e la speranza che possa essere proprio la giovane ragazzain cerca della sua mamma naturale,Rostova, resta accesa, in attesa dell’esito del gruppo sanguigno che potrebbe essere svelato proprio in queste ore.ed il giallo diNella puntata di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

infoitinterno : Caso Denise Pipitone, parla la genetista che comparerà il Dna: “Olesya è stata blindata, non riusciamo ad avere il… - blogtivvu : Caso Denise Pipitone: “Olesya non è figlia di una famiglia russa, Dna lo esclude” - zazoomblog : Federica Sciarelli dopo il caso Denise Pipitone dice “sarei tentata di lasciare il programma …” - #Federica… - zazoomblog : Denise Pipitone importante novità sul caso: cambia la data appuntamento decisivo - #Denise #Pipitone #importante… - infoitcultura : Federica Sciarelli: “Tentata di lasciare Chi l’ha visto. Caso Denise Pipitone? Spero in un lieto fine” -