Bufera in Vaticano per il divieto delle Messe a San Pietro: il fronte conservatore chiede nuove regole (Di domenica 4 aprile 2021) Si scalda il dibattito in Vaticano sul “divieto delle Messe individuali” presso la Basilica di San Pietro. Una questione che il fronte conservatore non condivide. In primis il cardinal Robert Sarah, che ha da poco terminato il suo incarico di prefetto presso la Congregazione per il Culto divino e per la Disciplina dei sacramenti. La disposizione della segreteria di Stato che risale alla prima metà di marzo è stata chiara: all’interno della Basilica di San Petro i sacerdoti non possono celebrare la Messa come prima. Messe a San Pietro, la questione divide il Vaticano La decisione presa all’interno della seconda quaresima trascorsa sotto il diktat del Covid ha costretto a rivedere il rituale delle ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 aprile 2021) Si scalda il dibattito insul “individuali” presso la Basilica di San. Una questione che ilnon condivide. In primis il cardinal Robert Sarah, che ha da poco terminato il suo incarico di prefetto presso la Congregazione per il Culto divino e per la Disciplina dei sacramenti. La disposizione della segreteria di Stato che risale alla prima metà di marzo è stata chiara: all’interno della Basilica di San Petro i sacerdoti non possono celebrare la Messa come prima.a San, la questione divide ilLa decisione presa all’interno della seconda quaresima trascorsa sotto il diktat del Covid ha costretto a rivedere il rituale...

Advertising

PaoloVersa : RT @SecolodItalia1: Bufera in Vaticano per il divieto delle Messe a San Pietro: il fronte conservatore chiede nuove regole - SecolodItalia1 : Bufera in Vaticano per il divieto delle Messe a San Pietro: il fronte conservatore chiede nuove regole… - Italia_Notizie : Vaticano, ora scoppia la 'bufera' delle Messe a San Pietro - CaponeAlex : Vaticano, è bufera sulle messe a San Pietro: il cardinale di Hong Kong attacca Papa Francesco - Marc852835993 : RT @liliaragnar: #Vaticano, è bufera sulle messe a San Pietro: il cardinale di #HongKong attacca Imbroglio -