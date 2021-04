Tommaso Zorzi sommerso di auguri per il compleanno: la dedica del suo ex Iconize (Di sabato 3 aprile 2021) Tommaso Zorzi ha appena compiuto 26 anni e il web si è letteralmente scatenato nel fargli gli auguri. Oltre alle migliaia di fan, per augurargli il meglio si sono mobilitati numerosi personaggi del mondo dello spettacolo: dalla migliore amica Aurora Ramazzotti, che ha pubblicato sul suo profilo un post con una lunghissima dedica (i due si conoscono dal liceo, dove erano compagni di banco), alla mamma di Francesco Oppini, Alba Parietti, che gli ha persino cantato gli auguri in stile Marilyn Monroe. Ma a spiccare i tanti messaggi sulla bacheca di Tommaso Zorzi c’è quello del tutto inaspettato del suo ex Marco Ferrero, in arte Iconize. Il blogger, che è stato protagonista di un brutto episodio spifferato a Barbara d’Urso da Soleil Sorge (ha finto ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 3 aprile 2021)ha appena compiuto 26 anni e il web si è letteralmente scatenato nel fargli gli. Oltre alle migliaia di fan, per augurargli il meglio si sono mobilitati numerosi personaggi del mondo dello spettacolo: dalla migliore amica Aurora Ramazzotti, che ha pubblicato sul suo profilo un post con una lunghissima(i due si conoscono dal liceo, dove erano compagni di banco), alla mamma di Francesco Oppini, Alba Parietti, che gli ha persino cantato gliin stile Marilyn Monroe. Ma a spiccare i tanti messaggi sulla bacheca dic’è quello del tutto inaspettato del suo ex Marco Ferrero, in arte. Il blogger, che è stato protagonista di un brutto episodio spifferato a Barbara d’Urso da Soleil Sorge (ha finto ...

