Tabellone qualificazioni Wta Charleston 2021 | Dart prima testa di serie | c’è Kucova

Il Tabellone delle qualificazioni al Wta di Charleston 2021, evento in programma dal 5 all'11 aprile. Camila Giorgi parteciperà di diritto al main draw, mentre nessuna italiana sarà presente tra i turni preliminari. La prima testa di serie sarà rappresentata da Harriet Dart, ottima doppista britannica e buona singolarista. Presente anche Kristina Kucova, seconda testa di serie. Di seguito tutti gli accoppiamenti. Tabellone WTA Charleston 2021 (1) Dart vs (WC) Gailis Stewart vs (14) Min (2) Kucova vs Krawczyk Harrison vs (16) Ka. Bondarenko (3) X. Wang vs (WC) Shaffer Contreras Gomez vs (13) Talaba (4) Vikhlyantseva vs ...

