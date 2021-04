Space Jam: A New Legacy: Zendaya doppierà Lola Bunny (Di sabato 3 aprile 2021) Zendaya si unirà ufficialmente al cast di Space Jam: A New Legacy e si occuperà del doppiaggio del personaggio di Lola Bunny. Entertainment Weekly ha annunciato che sarà Zendaya a occuparsi del doppiaggio di Lola Bunny in Space Jam: A New Legacy e a raccogliere il testimone di Kath Soucie, che ha doppiato lo stesso personaggio in Space Jam nel 1996. La notizia ha soddisfatto tutti i fan di Zendaya Coleman, felici di ascoltare la loro beniamina doppiare Lola Bunny in Space Jam: A New Legacy. Secondo quanto riportato da Comic Book, il film racconterà la storia di LeBron James e di suo figlio Dom intrappolati in un mondo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 aprile 2021)si unirà ufficialmente al cast diJam: A Newe si occuperà del doppiaggio del personaggio di. Entertainment Weekly ha annunciato che saràa occuparsi del doppiaggio diinJam: A Newe a raccogliere il testimone di Kath Soucie, che ha doppiato lo stesso personaggio inJam nel 1996. La notizia ha soddisfatto tutti i fan diColeman, felici di ascoltare la loro beniamina doppiareinJam: A New. Secondo quanto riportato da Comic Book, il film racconterà la storia di LeBron James e di suo figlio Dom intrappolati in un mondo ...

