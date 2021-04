Saelemaekers: “Terzino? L’importante è aiutare la squadra” (Di sabato 3 aprile 2021) Intervistato da Milan TV nel pre partita di Milan-Sampdoria, Saelemaekers ha parlato del nuovo ruolo come Terzino. Queste le dichiarazioni dell’esterno belga: Le ultime dieci partite dopo la sosta: “Penso che adesso dobbiamo pensare al campionato. Arrivo da una squadra in cui ci sono idee diverse ma ora dobbiamo mettere in pratica tutto quello che ci dice il mister a Milanello e provare a conquistare i tre punti”. L’emergenza infortuni è quasi finita: “La squadra adesso è quasi completa, è stato un periodo difficile senza tanti giocatori importanti. oggi dobbiamo dimostrare che siamo una squadra forte”. Sul suo ruolo preferito: “Non ho un ruolo che mi piace di più, quando sono in campo provo a fare tutto quello che posso fare per aiutare la squadra, è questo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Intervistato da Milan TV nel pre partita di Milan-Sampdoria,ha parlato del nuovo ruolo come. Queste le dichiarazioni dell’esterno belga: Le ultime dieci partite dopo la sosta: “Penso che adesso dobbiamo pensare al campionato. Arrivo da unain cui ci sono idee diverse ma ora dobbiamo mettere in pratica tutto quello che ci dice il mister a Milanello e provare a conquistare i tre punti”. L’emergenza infortuni è quasi finita: “Laadesso è quasi completa, è stato un periodo difficile senza tanti giocatori importanti. oggi dobbiamo dimostrare che siamo unaforte”. Sul suo ruolo preferito: “Non ho un ruolo che mi piace di più, quando sono in campo provo a fare tutto quello che posso fare perla, è questo ...

