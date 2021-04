Rovesciata Verde | bicicletta perfetta in Lazio-Spezia – VIDEO

(Di sabato 3 aprile 2021) Gol fantastico di Danielecontro ladal vertice alto dell’area per l’attaccante delloDanielesi esibisce in unaall’Olimpico contro la. L’attaccante esterno dello, cresciuto nelle giovanili della Roma, non ha risparmiato un gol ai suoi ex rivali cittadini., dal vertice destro dell’area, raccoglie la palla e la stoppa di petto e poi si esibisce in unadi sinistro che si insacca all’angolino alto dove Reina non può arrivare. MAMMA MIA THE PERFECT BICYCLE KICK FROM’S DANIELEpic.twitter.com/NQFsVH2C6y — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 3, ...

27'st GOL SPEZIA : Meraviglioso gol di Verde, ex Roma, appena entrato in campo. Servito da Gyasi, e appena entrato in campo, l'esterno s'inventa una rovesciata incredibile che bacia la traversa prima di battere Reina.