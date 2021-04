Rita Dalla Chiesa affranta per un lutto (Di sabato 3 aprile 2021) E' venuto a mancare l'hairstylist e make up artist Stefano Bongarzone: il saluto su Facebook di Rita Dalla Chiesa Rita Dalla Chiesa in lutto per l’hair stylist: le parole su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 3 aprile 2021) E' venuto a mancare l'hairstylist e make up artist Stefano Bongarzone: il saluto su Facebook diinper l’hair stylist: le parole su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : 'Se ancora in Italia qualcuno afferma che sono le mamme a chiedere la riapertura delle scuole, siamo messi proprio… - Serenel73 : RT @fattoquotidiano: 'Se ancora in Italia qualcuno afferma che sono le mamme a chiedere la riapertura delle scuole, siamo messi proprio mal… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: 'Se ancora in Italia qualcuno afferma che sono le mamme a chiedere la riapertura delle scuole, siamo messi proprio mal… - lamescolanza : Morto l’hairstylist Stefano Bongarzone, Rita Dalla Chiesa: “Rimarrai nell’anima” - Il Decoder - borsatti_rita : RT @EliseiNicole: Petizione online per la sospensione del giornalista Bruno Vespa dalla RAI - RASSEGNA STAMPA 2.0 -