Record 50 uova di fenicottero rosa al Parco di Bussolengo (Di sabato 3 aprile 2021) Pasqua da Record per i fenicotteri rosa al Parco Natura Viva di Bussolengo. Con la deposizione di 50 uova, la colonia ha infatti battuto ogni traguardo già raggiunto negli anni passati. Tra i tradizionali schiamazzi, i primi pulcini si attendono per questa domenica nonostante l’incognita dei nidi più bassi del solito. “La siccità -spiegano dal Parco Natura Viva- tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera non ha consentito a mamma e papà fenicottero di utilizzare il fango necessario per raggiungere i 40-50 cm di altezza e così, le uova potrebbero più soggette ad eventuali scivolamenti in acqua. “E’ vero anche però – sottolinea Camillo Sandri, veterinario e direttore tecnico del Parco Natura Viva – che la stagione meno ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Pasqua daper i fenicotterialNatura Viva di. Con la deposizione di 50, la colonia ha infatti battuto ogni traguardo già raggiunto negli anni passati. Tra i tradizionali schiamazzi, i primi pulcini si attendono per questa domenica nonostante l’incognita dei nidi più bassi del solito. “La siccità -spiegano dalNatura Viva- tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera non ha consentito a mamma e papàdi utilizzare il fango necessario per raggiungere i 40-50 cm di altezza e così, lepotrebbero più soggette ad eventuali scivolamenti in acqua. “E’ vero anche però – sottolinea Camillo Sandri, veterinario e direttore tecnico delNatura Viva – che la stagione meno ...

Advertising

ZZiliani : CRONACA VERA. La #Juventus è in mutande (in tutti i sensi), vuole pagare ai giocatori 4 mensilità nella stagione pr… - fisco24_info : Record 50 uova di fenicottero rosa al Parco di Bussolengo: Pasqua da record per i fenicotteri rosa al Parco Natura… - Jakup1990 : RT @ZZiliani: CRONACA VERA. La #Juventus è in mutande (in tutti i sensi), vuole pagare ai giocatori 4 mensilità nella stagione prossima, de… - Sestopoterecom : Record di Uova di Pasqua per Ail Forlì-Cesena: conclusa campagna di raccolta fondi - Antonio17071963 : RT @ZZiliani: CRONACA VERA. La #Juventus è in mutande (in tutti i sensi), vuole pagare ai giocatori 4 mensilità nella stagione prossima, de… -