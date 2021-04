Pirlo: “Juve a intermittenza, ci complichiamo la vita da soli. Troppo spesso i soliti errori” (Di sabato 3 aprile 2021) Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pari col Torino:“PurTroppo ci complichiamo le partite da soli. Abbiamo fatto anche un buon inizio, l’abbiamo sbloccata ma poi ci siamo fatti riprendere. Andiamo a intermittenza. Pensavamo di poter fare un altro tipo di secondo tempo e invece siamo andati sotto e la gara s’è fatta difficile. Commettiamo errori che stanno capitando un po’ Troppo spesso, perdiamo di concentrazione. Dobbiamo migliorare e capire che non si può essere deconcentrati neanche un secondo. Tutte le volte che sbagli, lo paghi…” Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Andrea, tecnico bianconero, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pari col Torino:“Purcile partite da. Abbiamo fatto anche un buon inizio, l’abbiamo sbloccata ma poi ci siamo fatti riprendere. Andiamo a. Pensavamo di poter fare un altro tipo di secondo tempo e invece siamo andati sotto e la gara s’è fatta difficile. Commettiamoche stanno capitando un po’, perdiamo di concentrazione. Dobbiamo migliorare e capire che non si può essere deconcentrati neanche un secondo. Tutte le volte che sbagli, lo paghi…” Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - tuttosport : #Torino-#Juve, la probabile formazione di #Pirlo: #Danilo in mezzo se #Rabiot riposa ?? - GoalItalia : Finalmente ci siamo: Pirlo sta per mettere Dybala nel motore Juve ?? - MattiaFaoro : RT @Il_Mago_KK: Cosa cazzo volete analizzare quando il nostro 9 gestisce l’ultimo contropiede 7 contro 2 con un passaggio di 60 metri per i… - Francescovic17 : RT @tuttosport: #Juve, #Pirlo: 'Troppi errori, non sono contento della stagione' -