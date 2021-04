Pasqua 2021, in strada 3mila volanti e 10mila poliziotti (Di sabato 3 aprile 2021) Italia zona rossa per Pasqua per il Coronavirus, aumentano i controlli sul territorio. Oltre tremila volanti, con oltre 10mila persone su strada, saranno impiegate per il controllo del territorio nei giorni di Pasqua e Pasquetta, coordinati da 2.000 operatori nelle sale operative, che agiranno sulla base delle direttive della Direzione Centrale Anticrimine. Controlli che saranno diversi in base alle restrizioni anti-covid in vigore nelle varie zone d’Italia ma che comunque, come sottolinea all’Adnkronos il vicequestore Alessandro Carini del Servizio Controllo del Territorio della Polizia, saranno improntati al rigore, alla luce della serietà del contesto e consapevoli del peso delle restrizioni per la popolazione “già molto provata da oltre un anno di restrizioni”. In ogni caso, aggiunge, “non ci ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Italia zona rossa perper il Coronavirus, aumentano i controlli sul territorio. Oltre tremila, con oltrepersone su, saranno impiegate per il controllo del territorio nei giorni die Pasquetta, coordinati da 2.000 operatori nelle sale operative, che agiranno sulla base delle direttive della Direzione Centrale Anticrimine. Controlli che saranno diversi in base alle restrizioni anti-covid in vigore nelle varie zone d’Italia ma che comunque, come sottolinea all’Adnkronos il vicequestore Alessandro Carini del Servizio Controllo del Territorio della Polizia, saranno improntati al rigore, alla luce della serietà del contesto e consapevoli del peso delle restrizioni per la popolazione “già molto provata da oltre un anno di restrizioni”. In ogni caso, aggiunge, “non ci ...

