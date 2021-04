Padova, dentista visitava i pazienti in ambulatorio sapendo di essere positiva al virus (Di sabato 3 aprile 2021) MESTRINO - Era positiva al 19 , ma invece di stare in quarantena continuava a visitare i suoi pazienti nel suo ambulatorio dentistico . Un'incredibile imprudenza, specialmente per un sanitario, che ... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) MESTRINO - Eraal 19 , ma invece di stare in quarantena continuava a visitare i suoinel suodentistico . Un'incredibile imprudenza, specialmente per un sanitario, che ...

